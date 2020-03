Attenti al cane? No, al cibo: ecco cosa non deve mangiare

È bello avere un amico a quattro zampe che riempie le tue giornate d’amore, ed è ancor più bello ricambiare l’affetto del proprio cane prendendosi cura di lui giorno dopo giorno. Anche con un’alimentazione sana e idonea: in ogni fase della loro vita, i cani hanno bisogno di nutrirsi in modo diverso, un po’ come le persone.

Appena nati non possono mangiare determinati prodotti e, man mano che crescono, la loro alimentazione deve essere controllata e modificata. Ecco perché in commercio ci sono tantissimi prodotti di qualità che seguono la vita del tuo cane sin dai suoi primi giorni di vita. Riuscire a trovare dei mangimi giusti può sembrare un’impresa ardua, ma non è così: oggi si può comprare online cibo per animali su siti specializzati come ad esempio robinsonpetshop.it, per citarne uno.

Acquistare cibo tramite shop affidabili è il primo step per la corretta nutrizione del proprio animale, ma non basta: bisogna anche evitare di dargli alimenti sbagliati. Per far sì che il nostro fidato amico a quattro zampe non stia male è necessario che si indaghi per capire cosa quali alimenti può mangiare e quali, invece, sono quelli da bandire.

I cibi da non dare al proprio cane

Spesso è inevitabile farsi imbambolare dagli occhioni pietosi del proprio cane quando si mangia un pezzo di pizza, un gelato o un dolce. Sebbene il cane ci guardi con aria famelica, ci sono dei cibi che sono assolutamente vietati per i cani, i quali rischiano di farlo ammalare e, nei casi più gravi, di avvelenarlo. Quali sono i cibi nocivi per i cani?