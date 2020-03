Asrem: “I tre ospedali regionali attrezzati per il picco dei contagi”

“Abbiamo predisposto il piano per fronteggiare il picco atteso questa settimana“. A dirlo a Primonumero il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano contattato questa mattina, 16 marzo. “Abbiamo acquisito ulteriori spazi all’interno dell’ospedale Cardarelli per aumentare l’offerta dei posti. Poi sarà riaperto il nosocomio di Termoli, dove sarà allestita la tenda per il pre-triage”.

Strutture simili, in grado di fare da filtro ed evitare l’ingresso negli ospedali dei casi sospetti, sono state allestite anche davanti al presidio di Campobasso e davanti al Veneziale di Isernia.

“La struttura portante della gestione dell’emergenza è Campobasso, hub Covid- Poi ci sono Isernia e Termoli, con le terapie intensive attrezzate. Larino e Venafro sono coinvolte nell’emergenza, ma solo per il ricovero dei pazienti meno gravi dimessi dagli ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli che sono il punto di forza nella gestione dell’emergenza”, ha esplicitato il vertice dell’Azienda sanitaria regionale.

“Questa scelta dipende dalle limitate risorse in termini di personale e attrezzature che dobbiamo gestire al meglio. So che i cittadini si aspettano la riapertura degli ospedali di Larino e Venfaro, ma non possiamo pensare di dividere le forze in questo momento di emergenza”, ha concluso Florenzano.