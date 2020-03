8 Marzo, festa della donna. Non solo mimose, non solo auguri. Le donne si organizzano per rendere questo appuntamento del calendario una occasione utile a porre temi di riflessione e confronto sulla loro condizione e, soprattutto, sul loro valore nei diversi ambiti della vita. Con questo obiettivo l’assessore alla Cultura di San Martino in Pensilis Antonella Di Lillo ha organizzato per domenica pomeriggio un Aperitivo in Rosa in collaborazione con le Cantine Catabbo.

Non è una festa, non è nemmeno una vetrina per il femminismo ostentato. “Quello che proponiamo – spiega l’assessore Di Lillo – è invece un momento di confronto tra donne che vivono a modo loro battaglie diverse. Ci saranno le super mamme che combattono ogni giorno con le disabilità, imprenditrici agricole e donne che si sono fatte strada in ambiti lavorativi ancora di dominio maschile. Ci saranno poetesse, pittrici e donne dello sport, sempre considerate di serie B. Essere Donna non è assolutamente facile. Ancora discriminate sul lavoro, nello sport e costrette a rinunce se mamme in difficoltà”.

Magari c’è poco da festeggiare, ma di sicuro ci sono mille ragioni per essere orgogliose di essere donne.