“Andrà tutto bene”: striscione di speranza esposto a Palazzo San Giorgio

In tutta Italia, su balconi, finestre, sulle vetrine dei negozi ormai chiusi e anche su quelle di chi resta aperto avendo esercizi commerciali con beni di prima necessità, sono comparsi fogli, striscioni, scritte colorate, che inviano un unico messaggio: “Andrà tutto bene”, condito con un arcobaleno carico di speranza.

Da oggi ce n’è uno anche sul balcone di Palazzo San Giorgio: anche Campobasso, con in testa il sindaco Roberto Gravina, vuol far sentire la propria voce di solidarietà. E lo striscione esposto ne è un segno tangibile oltre che ideale. D’altronde, sono i giorni più delicati in Molise: questa e la prossima sono le settimane decisive per capire quanti contagi ci saranno anche sul nostro territorio. E si spera, chiaramente, di poter continuare a gestire e a contenere la situazione.