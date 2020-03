Le previsioni in Molise

VENERDÌ 27 Le previsioni per la giornata di venerdì 27 marzo danno tempo incerto con possibilità di pioggia. Al mattino cieli in gran parte coperti su tutta la regione con pioggia nella provincia di Isernia (Civitanova del Sannio) e qualche spazio più soleggiato nell’area del fortore e in quella venafrana. Nel pomeriggio le nuvole iniziano a diradarsi su gran parte del Molise centrale mentre sulla costa e i comuni più prossimi alla città di Termoli persisterà una nuvolosità diffusa. In serata rovesci nell’alto Molise (Capracotta) e ancora nubi destinate a rimanere anche durante la notte. Non si escludono deboli piogge sparse. Attenzione alla foschia dopo il tramonto nella zona frentana e ai venti che saranno moderati. Non si registrano cambiamenti nelle temperature che rimarranno stabili nei valori minimi e lievemente in rialzo in quelli massimi

SABATO 28 Grazie a una graduale aumento della pressione e delle temperature il weekend che inizia oggi vede una condizione di tempo migliore rispetto ai giorni scorsi sull’Italia. La penisola sarà spaccata in due con il nord più soleggiato e il centro e il sud ancora disturbati dalla circolazione di aria fredda e da una nuvolosità irregolare. Al mattino vedremo tante nuvole alternate a qualche schiarita in basso Molise (foschia a Larino e San Martino in Pensilis), ad Agnone e nel venafrano. Nel pomeriggio tornerà a piovere anche moderatamente lungo la costa e in gran parte dei comuni bassomolisani. In serata e nottata arriva una tregua con schiarite sempre più ampie e timidi cieli stellati

DOMENICA 29 Splende il sole almeno nella prima parte della giornata poi la condizione meteo è destinata a peggiorare. Nel pomeriggio, infatti, tornerà la pioggia nell’alto Molise e una nuvolosità irregolare quasi ovunque (sulla costa ancora sole). Restano coperti i cieli anche durante la sera/notte ad eccezione del litorale dove non ci saranno coperture nuvolose ma solo foschia a ridurre la visibilità.