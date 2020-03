Anche in Abruzzo l’aumento di contagi riprende forza e i morti sono 64

Quella di ieri è stata una giornata particolarmente negativa in termini di nuovi contagiati anche per la regione Abruzzo. Ci sono stati infatti 133 nuovi casi di covid-19 in tutta la regione e questo porta il totale era quota a 946 dall’inizio dell’epidemia, con 64 decessi.

Lo ha comunicato il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione Abruzzo. Attualmente si registrano 280 pazienti ricoverati in Malattie infettive, dei quali 144 in provincia di Pescara, 55 in provincia di Teramo, 48 in provincia di Chieti e 33 in provincia dell’Aquila.

Sono invece 64 alla giornata di ieri, i pazienti ricoverati in terapia intensiva e anche in questo caso la maggior parte e nell’ospedale di Pescara, ben 32. Sono poi 12 in provincia di Chieti, 10 in provincia di Teramo e 10 anche in provincia dell’Aquila.

Invece in isolamento domiciliare ci sono 516 persone, alle quali vanno aggiunti 16 pazienti clinicamente guariti e 7 completamente guariti. Continua a preoccupare chiaramente la situazione di Pescara, ospedale in particolare affanno, con 445 casi, davanti ai 262 di Teramo, i 175 di Chieti e i 64 dell’Aquila.