Anche il Molise avvia sperimentazione con farmaco per artrite

Anche in Molise si sta sperimentando la terapia con il Roactemra, farmaco per l’artrite reumatoide che potrebbe rappresentare un valido aiuto per la cura rapida del coronavirus. Roche, multinazionale del farmaco svizzera, aveva annunciato proprio qualche giorno fa la volontà di cedere gratuitamente il suo farmaco, il cui nome esatto è Tocilizumab (Roactemra è quello commerciale), già usato in via sperimentale in Cina.

Lo ha comunicato tramite Facebook oggi il dottor Walter Stefanelli, il medico di base di Castropignano operativo anche a Vinchiaturo e Torella con sindrome da nuovo coronavirus, ricoverato nel reparto di malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli. Il farmaco, attualmente impiegato per il trattamento dell’artrite reumatoide, non è indicato per il trattamento della polmonite da Covid-19, ma la comunità scientifica sta dimostrando interesse al suo utilizzo dopo l’inserimento nelle linee guida cinesi.