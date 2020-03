Anche il Gruppo Morelli dona tre ventilatori polmonari all’ospedale ‘Cardarelli’

Il dottor Rino Morelli, presidente della Sezione Trasporto e Turismo di Confindustria Molise, in rappresentanza del gruppo aziendale ‘Morelli’, titolare dell’Hotel Centrum Palace e dell’impresa Armafer srl di Campobasso, ha voluto manifestare tutta la propria solidarietà alla sanità pubblica molisana.

Per questo, il Centrum Palace e l’Armafer hanno deciso di donare all’ospedale Cardarelli di Campobasso tre apparecchi di ventilazione polmonare in modo da integrare la dotazione di macchinari da utilizzare per far fronte alle impellenti necessità del momento. il tutto, “rendendosi interpreti del momento di grande criticità nel quale si dibattono i medici e tutti gli operatori chiamati a fronteggiare gli effetti ogni giorno più complessi conseguenti alla diffusione del Coronavirus anche nella nostra regione”. Ricordiamo che nei giorni scorsi anche La Molisana aveva fatto un gesto uguale e altrettanto nobile.

“Abbiamo voluto prendere una iniziativa del genere non certo per una esigenza di visibilità che non appartiene al nostro Gruppo – spiega Rino Morelli – ma solo per dare un concreto, immediato, supporto a chi, per la salute di tutti i molisani, sta combattendo una immane lotta contro un virus che ha messo in ginocchio l’intero paese. Non vogliamo assolutamente distinguerci rispetto agli altri colleghi imprenditori, ma abbiamo avvertito l’esigenza di un intervento immediato che desse un aiuto in un momento di grande bisogno per tutti con l’auspicio che tanti altri amici imprenditori vogliano seguirci prendendo iniziative simili in modo da incrementare la dotazione di una ospedalità pubblica troppo spesso criticata, vessata, ma sempre lodevolmente in prima linea, con professionalità e spirito di abnegazione, nei momenti di necessità”.