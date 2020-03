Non solo se ne andavano in giro da una regione limitrofa senza alcuna motivazione necessaria, ma avevano in macchina ben 40 grammi di cocaina. Non si fermano nemmeno davanti alle disposizioni anti coronavirus i cosiddetti mercanti della droga, come vengono definiti dalle forze dell’ordine gli spacciatori.

Due giovani della provincia di Foggia, poco più che trentenni, sono stati fermati nel tardo pomeriggio di ieri alle porte di San Giacomo degli Schiavoni mentre, arrivando da Termoli, erano probabilmente pronti a consegnare due confezioni dal totale di 40 grammi di polvere bianca.

Per loro sfortuna hanno trovato sulla strada che collega Termoli al piccolo centro basso molisano, una pattuglia dei Carabinieri della stazione di via Brasile, impegnata in un controllo sugli spostamenti delle persone che in questi giorni di emergenza Covid-19 sono vietati a meno che non ci siano comprovate ragioni di necessità.

Ma quando i carabinieri li hanno fermati, i due giovani foggiani hanno mostrato di non avere l’autocertificazione, nè tantomeno alcuna ragione particolare per trovarsi in quel posto. Oltretutto hanno mostrato un certo nervosismo e quando i militari hanno scoperto di avere di fronte due soggetti con precedenti penali alle spalle, hanno fatto scattare la perquisizione del veicolo.

Un controllo che ha dato i suoi frutti, visto che all’interno della macchina c’era la cocaina. Immediato è scattato l’arresto e i due ragazzi sono stati portati prima in caserma per le formalità di rito e quindi trasferiti nel carcere di Larino, mentre le indagini affidate alla Procura della Repubblica frentana proseguono.

Da segnalare non solo il buon colpo d’occhio dei carabinieri che li hanno Fermati ma anche un episodio che lascia particolarmente esterrefatti perché testimonia inequivocabilmente come i trafficanti di droga non si fermano nemmeno davanti a un’emergenza sanitaria di proporzioni mondiali come quella che stiamo vivendo.