4 NUOVI CASI: 3 DI CAMPOBASSO E UNA DONNA PUGLIESE RESIDENTE IN BASSO MOLISE

Sono collegati al cluster di Campobasso tre dei quattro nuovi casi di positività rilevati oggi. Il quarto invece riguarda una donna di San Nicandro Garganico, in Puglia, che risiede in Basso Molise, a Campomarino.

Ore 13 – COVID, 4 NUOVI POSITIVI DAI TEST DI OGGI. TOTALE A 125

Cresce, ma in maniera contenuta, il numero dei contagiati molisani che hanno contratto il nuovo coronavirus. Nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo, censiti altri 4 casi su una ventina di tamponi processati dal laboratorio del Cardarelli. Si tratta di persone che presentavano almeno un sintomo, in prevalenza o febbre o tosse, che sono state sottoposte a screening. Tra i nuovi positivi anche persone giovani rientrate dal Nord. I dettagli epidemiologici, ora al vaglio delle autorità sanitarie che come sempre provano a ricostruire le catene dei contatti, saranno diramati nelle prossime ore. Il numero complessivo dei contagi in Molise è di 126. Restano al momento invariati i numeri dei ricoveri.

PARLA IL PAZIENTE 1 DI CAMPOBASSO, IN VIA DI GUARIGIONE

Ore 12.30 – CONSEGNATI AL MOLISE ALTRI 300 TAMPONI

Per accertare l’infezione da covid-19 sono stati consegnati al Molise altri 300 tamponi. Inoltre sono arrivate 200 tute che saranno a disposizione degli operatori sanitari e oggi all’ospedale Cardarelli di Campobasso saranno consegnate cinque apparecchiature elettromedicali per la respirazione. Sono i dati forniti a Primonumero dal direttore del IV Dipartimento della Regione Molise, Manuel Brasiello, che si sta occupando del rifornimento di attrezzature e presidi di sicurezza per medici, infermieri e tutto il personale sanitario impegnato nelle corsie dei reparti a fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione del coronavirus.

In base ai dati forniti dalla Protezione civile, alla Farmacia del Cardarelli sono state consegnati oltre 21mila mascherine FFPP2, 240 mascherine FFPP3, 6.000 montrasio filtra batteri, circa 50mila mascherine chirurgiche, 2 ventilatori portatili, 5 termoscanner, 26.000 guanti, 840 occhiali protettivi e 200 camici.

Ore 12 – SANIFICATA CASERMA DEI CARABINIERI

LA PROVINCIA DI FOGGIA PIANGE UN OPERATORE 118 DI 49 ANNI

Ore 10 – NUOVI TAMPONI IN CORSO DI PROCESSO AL LABORATORIO: CAMBIANO LE DISPOSIZIONI NAZIONALI

Si attende l’esito di una quarantina di tamponi effettuati su persone che presentano almeno un sintomo del nuovo Coronavirus. Questa mattina, 29 marzo, il dato relativo ai numeri dei positivi è invariato: 121 positivi, 17 persone in malattie infettive, 9 in Terapia intensiva. Di queste tre sono sensibilmente migliorate e respirano in maniera autonoma. Possibile pertanto le dimissioni dal reparto salva-vita nei prossimi giorni.

Il protocollo dei tamponi inoltre da ieri registra una variazione, come da indicazioni delle Linee Guida nazionali: si possono fare anche su persone con un solo sintomo. Finora si effettuavano su pazienti con almeno due sintomi del Covid19, prevalentemente febbre e tosse secca. “E’ una disposizione che amplia il raggio dello screening” spiega a Primonumero.it il Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano, precisando che “i tamponi in ogni caso si fanno soltanto previa valutazione medica: sarebbe assurdo il contrario”.

ORE 9 – LAURA VENITTELLI SCRIVE AI MINISTERI E AI PREFETTI: “IN MOLISE SI VIOLA IL PIANO DI SEPARAZIONE DI OSPEDALI CVI E SI ANTEPONE IL PRIVATO AL PUBBLICO”

I DATI ATTUALI DELLA EPIDEMIA IN MOLISE

Sono saliti a 22 i comuni in cui si registra almeno un caso di positività al Covid19. Si precisa che la mappa diffusa dall’Asrem indica i comuni di residenza dei contagiati. Il più colpito rimane il capoluogo, con 37 casi, ben 9 in più rispetto al 27 marzo. Seguono Cercemaggiore e Termoli con 18 casi. Poi c’è Montenero di Bisaccia, salito a 9 casi. Dunque Pozzilli 5 (i soli casi molisani), Filignano e Isernia 4, Montagano e Riccia 3. I primi due casi si sono registrati ieri a Ripalimosani e sempre 2 casi si riscontrano a Ururi, Mirabello, Bojano e Baranello, mentre fermi a 1 solo caso ci sono Campomarino, Petrella Tifernina, Petacciato, Monteroduni, Campochiaro, Castropignano, Ferrazzano e Jelsi (quest’ultimo da ieri).

9, come detto, i nuovi casi nel capoluogo di regione, tutti però – secondo la mappa epidemiologica fatta sulla base della ricostruzione dei contatti sospetti – collegati al cluster già individuato. Campobasso è la città che finora registra il maggior numero di contagi ma le autorità sanitarie non si definiscono preoccupate perché sostengono che si tratta di persone entrate tutte in collegamento diretto l’una con l’altra, sebbene il focolaio non sia uno solo.

C’è un nuovo caso a Montenero di Bisaccia ma anche in questo caso si tratta di una persona della stessa famiglia del 31enne rientrato una decina di giorni fa in Molise e trovato positivo al Covid-19 ieri. Due i due nuovi casi di Ripalimosani che però sarebbero legati sempre a un focolaio già individuato di Campobasso, mentre oggi si registra anche un caso a Jelsi, il primo del paese. Il collegamento in questo caso è con il cluster collegato al medico del 118 operativo a Riccia, dove fortunatamente il numero dei contagi non è cresciuto.

I NUMERI ASREM