“All’ufficio postale solo per operazioni urgenti”. Controlli più serrati

L’invito a collaborare è rivolto a tutti: “Ci si rende conto che ci sono decine di esigenze di persone davvero in difficoltà e noi dobbiamo usare i volontari quando basterebbe un po’ di attenzione? Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale non riuscirebbero mai a controllare tutto il territorio per 24 ore al giorno, benché le segnalazioni stiano fioccando. Ci vuole maggiore rispetto per il loro lavoro, ma anche nei confronti di tutti i cittadini che si recano sul posto di lavoro per garantire un minimo di continuità a quelle attività che è complicato interrompere. In sintesi, per capirsi meglio: il riepilogo delle ultime 10 operazioni del conto corrente non è una giustificazione per uscire di casa”.