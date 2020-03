Alcool e igienizzanti di nuovo introvabili, i negozianti sollecitano i fornitori

Alcool, Amuchina e igienizzanti vari sono di nuovo introvabili nei negozi specializzati come anche nei supermercati.

Oggi 11 marzo sono stati centinaia i clienti che, mantenendo la distanza di sicurezza e adeguandosi alle norme anti contagio, si sono rivolti alle attività commerciali di Termoli e dei comuni dell’hinterland sperando di trovare prodotti disinfettanti sia per le mani che per le superfici.

Il prodotto più richiesto – affermano un po’ tutti i commercianti – è l’alcool, che però è sparito da tutti gli scaffali dopo le super scorte dei giorni scorsi. Anche l’Amuchina – l’oro trasparente di questi giorni – è nuovamente introvabile, e gran parte dei sostituti della stessa scarseggiano. Qualche negozio vende questi prodotti direttamente al banco per evitare che i clienti possano prelevare tutte le confezioni disponibili svuotando nuovamente gli scaffali.

È bene ricordare non solo l’utilità di igienizzare le mani ma anche quella, molto importante e che le persone stanno imparando a comprendere, di disinfettare quotidianamente e costantemente le superfici comuni e soprattutto, per quanto riguarda la casa, le maniglie delle porte, che sono generalmente in metallo ottone, e i pulsanti delle prese elettriche dove tutti mettono le mani.

Ma questo pare che i molisani (e non solo loro) lo abbiano capito vista la gran richiesta e la conseguente penuria di questi prodotti nei negozi. La conseguenza è che il prezzo dei prodotti, questo vale solo per quei pochi negozianti che hanno ancora qualcosa, continua a salire. E questo vale anche per le farmacie e le parafarmacie, dove una confezione portatile di gel mani antibatterico di 10 millilitri arriva a costare 2 euro.

Molti, a cominciare da Acqua&Sapone di Termoli, hanno sollecitato i fornitori e già da domani qualcosa dovrebbe tornare nei punti vendita del territorio. Tuttavia non ci sono garanzie in merito perché il mercato di questa tipologia di prodotti in questo momento è uno dei più gettonati in tutta Italia (e non solo) e le case produttrici stanno facendo i conti con una richiesta ingente che non riescono ad affrontare con una risposta adeguata.