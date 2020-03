Al riparo, nella mia conchiglia

di Antonio Andriani

La paura, complotto della sorte,

mantenere non si fa per la briglia

e qui, nella domestica roccaforte,

lo sgomento, molto meno, ci artiglia.

Nelle piazze tiranneggia la morte

che, col Virus Corona, fa guerriglia.

Come ogni giorno ho un sogno e, adesso

mentre scorre la mesta del papà,

stringo la vita, in mio possesso.

Se Campobasso sospira al Monforte,

l’Adriatico si chiude, a conchiglia.

Chɘ San Giɘseppɘ, senzɘ u baccalà!

Andri190320 Parafrasi = la poesia, concepita come uno strambotto, è cresciuta fino a dodici versi. Il Duodecem endecasillabo presenta il seguente schema metrico: ABAB-AB-CDC-ABD. Solo in calce, nel postremo verso, un’esclamazione vernacolare. La festa di San Giuseppe, diffusissima in Molise, si concretizza in un pranzo luculliano a base di magro. A Civitacampomarano, il mio paese, tale festa è più importante della Pasqua e del Natale, messi insieme. Le e capovolte “ɘ” sono atone.