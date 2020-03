Aggiornamenti in tempo reale sul Covid19, alcuni Comuni lanciano l’App ‘MyCity’

Sempre più Amministrazioni molisane stanno aderendo all’App ‘MyCity’ che consente di tenere costantemente aggiornati i propri cittadini sull’emergenza Coronavirus.

Una applicazione istituzionale, gratuita, in grado di diffondere informazioni in tempo reale direttamente a tutta la cittadinanza.

Finora hanno aderito, per la provincia di Campobasso, i Comuni di Fossalto, Lupara, Petacciato, Portocannone, Salcito e Tavenna. Per la provincia di Isernia invece ci sono finora Chiauci, Civitanova del Sannio e Sessano del Molise.

I Comuni tramite l’applicazione per smartphone potranno rispondere ed interagire coi cittadini in modo veloce e funzionale, in un momento di particolare emergenza come quello che stiamo. L’App è scaricabile gratuitamente sia da Apple Store sia da Play Store cercando MyCity. Una volta scaricata ed avviata si potrà scegliere la regione, la provincia e poi il comune.