Affitti universitari: “Vanno sospesi e rimborsati quelli pagati”

Il consigliere regionale di Forza Italia Nico Romagnuolo ha scritto al presidente Donato Toma affinché interceda col Governo per bloccare il pagamento degli affitti universitari di alloggi non più utilizzati.

Romagnuolo parla di “un’altra situazione che sta arrecando notevoli disagi ai nostri concittadini che hanno i figli iscritti nelle Università. Queste famiglie, infatti, sono costrette a continuare a pagare gli affitti per gli alloggi che i loro figli hanno a disposizione, anche se non più occupati, perché nei provvedimenti fino ad ora adottati dal Governo nazionale, nulla è stato previsto in merito”.

L’esponente di maggioranza chiede al governatore “di farsi portavoce a Roma di questa esigenza che vede già alcune famiglie senza alcun tipo di entrata per la chiusura generale delle attività non primarie, soffrire ed avere difficoltà nella vita quotidiana. Potrebbe chiedere, per esempio, l’adozione di un provvedimento per la sospensione dei pagamenti delle rate del canone annuo di locazione da marzo fino al termine dell’emergenza ed al rientro degli studenti negli alloggi ed un rimborso per chi lo ha già versato. Inoltre, per i locatori, la sospensione per lo stesso periodo delle imposte sul canone di locazione. Le ripeto che la cosa potrebbe diventare insostenibile e finire di impoverire quelle famiglie che già soffrono per le attuali situazioni di emergenza nazionale”.