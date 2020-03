Abruzzo, 25 casi di Covid19 in un giorno. Tanti ancora in attesa di esito tampone

Continua a preoccupare la situazione dell’epidemia in Abruzzo, dove in poche ore il numero complessivo di casi sale a 137.

Sono 25 i nuovi pazienti affetti dall’infezione, come comunicato dal servizio prevenzione e tutela della salute della Regione. Tra loro un 61enne, un 69enne, diversi anziani ma anche un 34enne, un 44enne, una 47enne, un 50enne. Molti altri utenti che si sono rivolti al proprio medico oppure ai numeri dell’emergenza, alcuni ricoverati già nei reparti degli ospedali abruzzesi per sospetto coronavirus, sono in attesa di conoscere l’esito del tampone.

Il laboratorio di Pescara è in affanno e i casi reali di contagio potrebbero essere molti di più di quelli accertati. Una situazione che inevitabilmente preoccupa anche il Molise, dove per il momento il contagio è fermo a 17. Più che mai fondamentale in questo momento evitare contatti interpersonali, non uscire e ridurre al minimo anche le occasioni di lavoro che presuppongono incontri con le persone, sempre mantenendo la distanza di sicurezza e adottando laddove possibile le dovute precauzioni ovvero i dispositivi sanitari.

Dall’inizio dell’emergenza il laboratorio di Pescara ha eseguito oltre 1400 test.

72 i pazienti ricoverati nei reparti di malattia infettiva degli ospedali abruzzesi e 28 invece in terapia intensiva. Gli altri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.