A spasso senza motivo da Termoli a San Salvo, due denunce

Due cittadini stranieri residenti a Termoli sono stati denunciati dai carabinieri perché trovati a spasso lungo le strade di San Salvo senza una valida ragione che non fosse ragioni di lavoro, salute o necessità.

Ai due uomini è stato quindi contestato l’articolo 650 del codice penale, in virtù delle disposizioni indicate nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dovuta all’emergenza sanitaria dell’epidemia di Covid-19 che non permette gli spostamenti liberi se non per una delle tre ragioni indicate.

Identiche denunce erano scattate nella giornata di ieri anche nella zona di Campobasso.