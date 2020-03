84enne morto a Termoli, il test conferma: aveva il coronavirus

È risultato positivo al coronavirus il tampone post mortem effettuato sul corpo dell’uomo di Termoli di 84 anni, deceduto ieri 18 marzo per una grave insufficienza respiratoria. Proprio questo motivo aveva spinto i vertici dell’Asrem a far effettuare un test sull’uomo che non era in cura in ospedale.

La conferma arrivata nel pomeriggio odierno fa sì che si debba procedere a effettuare dei campioni sui familiari e le persone più vicine all’anziano, G.D.R., un uomo molto conosciuto a Termoli, morto prima di arrivare in pronto soccorso ieri pomeriggio.

Si sta ricostruendo anche in questo caso la catena dei contatti, ma è chiaro che esistano timori su possibili altri contagi. A quanto pare il pensionato stava male da oltre una settimana.

L’84enne non era considerato nel totale dei contagiati da Covid-19 fino a oggi pomeriggio, quando purtroppo è arrivato l’esito del test.