ore 14.15 ALTRI CASI DI COVID19 IN MOLISE: CONTAGIATI SALGONO A 23

Nuovi positivi: un anziano di Riccia, marito e moglie di Montenero di 67 e 68 anni

Altri tre cittadini molisani sono risultati questa mattina positivi al Covid19: uno di Riccia, anche lui anziano, collegato al caso dell’81enne ricoverato in Infettive ieri e 2 di Montenero di Bisaccia, un uomo e una donna, sposati, di 67 e 68 anni, del cluster collegato alla donna di 61 anni primo caso regionale, ancora in cura a Terapia Intensiva.

La ricognizione numerica dell’emergenza coronavirus in Molise registra alle 14 di oggi 17 marzo la seguente situazione:

5 in Terapia Intensiva (3 molisani + 2 di Bergamo)

7 in malattie Infettive (2 di Riccia, 1 di Campobasso, 1 di Montenero, 3 di Termoli)

12 persone in sorveglianza attiva

TAMPONE SU UNA PAZIENTE DEL REPARTO MEDICINA: SE POSITIVA SCATTERA’ SANIFICAZIONE

Dovrebbe essere noto stasera l’esito del tampone a cui è stata sottoposta oggi una paziente ricoverata nel reparto di Medicina dell’ospedale Cardarelli. La signora, che potrebbe essere entrata in contatto con una parente che vive e lavora in Lombardia, avrebbe una polmonite. Inoltre, pare che fosse stata da poco dimessa proprio dal nosocomio del capoluogo.

Nel caso in cui l’accertamento sulla donna dovesse risultare positivo, scatterebbe l’operazione di sanificazione del reparto stesso.

Intanto quando la notizia è iniziata a circolare il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano ha rilasciato queste dichiarazioni a Telemolise: “Noi ordinariamente effettuiamo tantissimi controlli anche all’interno dell’ospedale per prevenire qualsiasi situazione. Ci allertiamo e agiamo con le dovute cautele anche di fronte al verificarsi di situazioni del genere”.

ORE 14- VASTO OSPEDALE SOLO COVID-19, SINDACO PREANNUNCIA RICORSO

ore 13.45 – LA PROPOSTA: POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA ALL’OSPEDALE DI AGNONE

Rilanciare l’ospedale di Agnone. E’ la proposta di cui si fa portavoce il sindaco di Capracotta Candido Paglione: “Istituire subito un minimo di posti di terapia intensiva (4 o 5), che potrebbero rivelarsi necessari in questa fase e preziosi comunque a emergenza finita; quindi un presidio di pronto soccorso, che a regime non avrebbe senso senza i posti di terapia intensiva, un nuovo e mirato utilizzo delle sale operatorie e un reparto di medicina che riprenda a funzionare. Ecco, con pochi passaggi e investimenti contenuti, potremmo riavere un presidio indispensabile per una zona che i disagi e le emergenze le vive – di fatto – ogni giorno”

Ore 13.30 – ASSUNZIONI, FIALS DIFFIDA ASREM

Ore 12 – RICCIA, ASINTOMATICHE LE PERSONE IN CONTATTO CON L’81ENNE

MONTATA LA TENDA PRE-TRIAGE, POCHE ORE ALLA RIAPERTURA DELL’OSPEDALE DI TERMOLI

IL QUADRO DEI CONTAGIATI

Questa la situazione dovuta al Covid-19 in Molise: 5 le persone in Terapia intensiva, di cui 2 pazienti arrivati ieri da Bergamo. Altre 4 nel Reparto di Malattie infettive, tutte ricoverate al Cardarelli di Campobasso.

Sono 12, invece, le persone in isolamento domiciliare. In totale 20 casi molisani che comprendono anche un decesso, quello dell’82enne Salvatore Cannarsa di Termoli, avvenuto ieri.