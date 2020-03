8 Marzo, rinviate senza data manifestazioni ed eventi. Salta la Camminata in Rosa

Diverse le manifestazioni che si stanno annullando o rinviando senza data per il problema legato al Coronavirus e alle conseguenziali misure di contenimento del virus che impongono criteri restrittivi quando c’è di mezzo la gente e il cosiddetto “assembramento di persone” che potrebbe facilitare il contagio.

A Guglionesi salta l’evento dell’8 marzo, promosso dal presidente del Consiglio comunale Barbara Morena come occasione di confronto e dibattito sulla figura femminile e il valore di una ricorrenza alla luce della storia presente e passata.

Annullata anche la Camminata in Rosa. “Considerando il susseguirsi di informazioni ufficiali e non relative all’obbligo di annullare ogni attività ricreativa e sportiva, non solo nei luoghi chiusi ma anche in quelli aperti, venendo così a mancare sicurezza e soprattutto serenità e spirito di aggregazione, tutti i partners promotori della “Camminata in rosa ” dell’ 8 marzo hanno deciso all’unisono di annullare l’evento. Consapevoli dello scontento di tutti coloro che avrebbero partecipato siamo sicuri della positiva risposta e quando l’emergenza sarà rientrata”.

Anche l’evento ‘Donne lavoro opportunità #allaPari’ organizzato a Termoli dalla Conferenza delle Donne Democratiche e previsto per il 9 marzo è stato rinviato a data da destinarsi.

Annullata altresì l’iniziativa organizzata da La Casa del Popolo di Campobasso del 6 marzo ‘Donne in lotta, storie di rivoluzionarie’.

Altre iniziative attualmente in programma subiranno variazioni.