5 Stelle denunciano conflitti su caso Neuromed. “Dichiarare subito Pozzilli zona rossa”

“Non si vuole chiudere altrimenti dovrebbe chiudere Neuromed”

Il Movimento 5 Stelle Molise scrive al Prefetto, ai Ministeri dell’Interno e della Salute, alla Protezione civile regionale e a Borrelli, per sollecitare la verifica delle condizioni per mettere in sicurezza l’intera area del comune di Pozzilli. La nota è firmata da Greco e Nola.

Che denunciano i conflitti dietro la vicenda. “Un velo di incertezza aleggia sulla reale incidenza dell’epidemia da Covid-19 in corso al Neuromed di Pozzilli. Le tante segnalazioni pervenute fanno registrare un crescente timore nella Provincia d’Isernia. Il Presidente Toma nel bollettino serale di ieri non è riuscito neanche a pronunciare il nome del privato accreditato presso il quale si stanno verificando molteplici casi di Coronavirus. Ve lo diciamo noi: NEUROMED. Bisogna evitare a tutti i costi che il conflitto di interessi che lega parte della politica molisana alla sanità privata si riverberi sulla gestione di questa emergenza. Non è una novità che Aldo Patriciello sia il principale sponsor politico di Donato Toma.

In questi giorni, tanti sindaci, tramite appositi avvisi e ordinanze, hanno raccomandato, ai propri cittadini transitati al Neuromed nelle ultime settimane, di contattare i numeri dell’emergenza COVID dell’ASREM. Diversamente dai colleghi (sicuramente meno esposti), la Sindaca di Pozzilli, via facebook, nella giornata di ieri, ha invitato tutti i cittadini transitati al Neuromed a darne notizia al Comune (non all’ASREM) tramite un messaggio da inviare su un “ingegnoso” link presente sul sito dell’ente denominato “Dillo al Sindaco”.

Procedura alquanto singolare e sconosciuta, per un comune che dovrebbe, a nostro avviso, essere dichiarato “zona rossa”.

Chiudere Pozzilli, però, potrebbe significare chiudere temporaneamente l’intero Neuromed, e mai vorremmo che la Sindaca, che al tempo stesso è dipendente dell’Istituto di cura e ricerca, possa essere influenzata, in qualche misura dal suo datore di lavoro, nella decisione di attivarsi in tal senso, e fare immediata pressione sul Governatore affinché emani l’Ordinanza senza perdere più un minuto di tempo.

Pertanto, chiediamo al Presidente Toma, cosa aspetta a dichiarare Pozzilli zona rossa?

Toma ha chiesto una relazione scientifica all’ASREM sul pericolo di contagio nel territorio di Pozzilli e zone limitrofe? Quali sono i risultati di queste relazioni?

In ogni caso, stamane, con una missiva a firma mia e del collega Vittorio Nola, abbiamo scritto alla Prefettura, ai Ministeri dell’Interno e della Salute, alla Protezione civile regionale e a Borrelli, al fine di sollecitare la verifica delle condizioni per mettere in sicurezza l’intera area del comune di Pozzilli.

I cittadini molisani meritano risposte e certezze, ma soprattutto non è più accettabile perdere tempo, e neanche ipotizzare, che dinamiche politiche malate e deviate, influenzino scelte che possono fare la differenza tra la vita e la morte dei cittadini”