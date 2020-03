Cinque nuovi contagiati a Termoli, salgono a 12 in tutto il Molise

La notizia che si temeva purtroppo è arrivata a metà mattina. Dei 72 tamponi eseguiti fra ieri notte e stamane ci sono cinque casi positivi al coronavirus. Sono tutti della zona di Termoli, due dei quali fanno parte del personale sanitario dell’ospedale San Timoteo. In particolare dei 5 nuovi casi positivi, 4 sono legati al cluster epidemiologico dei turisti rientrati dal Nord Italia, mentre uno è relativo ad un cluster epidemiologico proveniente sempre da altra regione. Tutti i pazienti sono in isolamento e, attualmente, non ricoverati a Campobasso.

In totale nella giornata di ieri sono stati effettuati complessivamente sul territorio di competenza Asrem 72 tamponi di controllo. La maggior parte sono stati effettuati al San Timoteo di Termoli. Nella nottata, e in step successivi, sono stati sviluppati i relativi test. Al momento quindi cinque positivi, ma è ancora in corso l’ultimazione dei test su tutti i tamponi prelevati.

Su Isernia ci sono 4 pazienti in isolamento domiciliare, che non presentano, per ora, sintomi.

In sofferenza il presidio ospedaliero di Termoli, attesi provvedimenti

Questa mattina alle 8 vertice tra la direzione sanitaria regionale, l’Asrem e la Regione Molise. Ora si dovranno adottare i provvedimenti necessari a garantire, anche se non nell’immediato, il servizio sanitario all’interno del presidio ospedaliero di Termoli, che però sta vivendo una situazione di grande sofferenza soprattutto sul piano del fabbisogno di medici. “Siamo in grande sofferenza” confermano gli stessi operatori sanitari, alcuni dei quali si trovano in isolamento alla luce proprio del contagio.

Le attività dell’ospedale di Termoli sono, al momento, sospese e resta un contingente ridotto di personale per l’assistenza ai pazienti ricoverati.

In Molise 7 contagiati, altri 2 a Roma

Fino a ieri erano 7, i molisani con il Nuovo Coronavirus che sono seguiti dall’Asrem. Di loro, il più grave è il medico termolese 61enne che si trova in Terapia intensiva al Cardarelli. Ricoverati nel reparto di Malattie infettive invece altri due pazienti, una coppia di Montenero di Bisaccia. Si trovano poi nelle rispettive abitazioni in costante controllo e in quarantena tre contagiati di Termoli (fra cui due operatori sanitari dell’ospedale cittadino) e la signora più anziani di Montenero, dimessa dopo due giorni di ricovero. Altri due contagiati in Molise non sono in cura nella nostra regione ma a Roma. Si tratta di un 89enne di Sesto Campano e una guardia medica che aveva prestato servizio a Isernia nei giorni scorsi.

Sempre fino a ieri sera erano 149 persone sono in isolamento precauzionale a domicilio, 134 in sorveglianza in tutta la regione.

A Montenero nessun nuovo caso, sabato sanificazione di edifici pubblici

Nessun nuovo caso a Montenero di Bisaccia, paese che ha avuto le prime persone contagiate in tutta la regione. La conferma arriva direttamente dal sindaco Nicola Travaglini via Facebook. “Ad oggi non si registrano ulteriori novità oltre ai primi casi già noti, sia sul numero dei contagi da Covid-19 e sia sul numero delle persone in isolamento a Montenero di Bisaccia.

Comunico inoltre che nella giornata di domani, sabato 7 marzo, sarà effettuata la sanificazione di tutti gli edifici scolastici monteneresi (comprese le scuole materne), del Municipio, dell’Ufficio Agricolo di Zona, del Mercato Coperto, del locale ufficio del Centro per l’Impiego e del Comando di Polizia Municipale.

Prima di avere un quadro più certo della situazione, attendiamo prudentemente i giorni necessari agli operatori sanitari per dichiarare fuori pericolo anche le persone attualmente in stato di quarantena. Nel frattempo ricordo di seguire sempre le regole indicate dal Ministero della Salute, che potrete trovare anche sul sito web istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune di Montenero di Bisaccia”.

110 persone chiuse in ospedale in attesa dei risultati

Mano a mano che giungono i risultati dei tamponi vengono mandati a casa medici, infermieri e operatori sanitari che da ieri sono chiusi all’interno dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Sono tornati a casa dopo l’una di notte molti dei medici e delle infermieri rimasti chiusi in ospedale al San Timoteo di Termoli, ininterrottamente dalle 7 di ieri mattina. Alle 8 di stamane ancora 110 fra pazienti e personale sanitario sono all’interno del nosocomio in attesa di notizie certe. Stamane vertici Asrem e dell’ospedale avranno un incontro per decidere il da farsi.

Per il momento il Pronto Soccorso resta chiuso al pubblico e i pazienti del 118 vengono portati all’ospedale San Pio di Vasto. Visite specialistiche raggi e attività ambulatoriale sono sospesi fino a data da destinarsi. L’ospedale San Timoteo di fatto è chiuso al pubblico.

Le richieste di personale al Governo

Il pronto soccorso di Termoli resta chiuso al pubblico come anche gli ambulatori, la sala radiologica, lo sportello prenotazioni. Il contingente sul quale oggi l’ospedale San Timoteo può fare affidamento è minimo e il fabbisogno di personale più che mai impellente.

Intanto, in riscontro alla richiesta di informazione pervenuta dal Ministero della Salute, l’Asrem ha provveduto a comunicare il fabbisogno di medici specialisti, infermieri, operatori socio-sanitari derivante dall’emergenza Covid-19 in Molise.

Questo, nel dettaglio, il fabbisogno di personale: (Medici specialisti) Anestesia e rianimazione 15, Malattie infettive e tropicali 10, Radiologia 10, Medicina d’urgenza 25, Malattie dell’apparato respiratorio 4, Malattie dell’apparato cardiocircolatorio 10, Medicina interna 15; (infermieri) 50; (operatori socio-sanitari) 80.

