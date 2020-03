4 casi a Filignano, famiglia in quarantena. Sindaco: “Non spostatevi negli altri comuni”

C’è un comprensibile timore nel comune di Filignano, 600 abitanti appena, dove i casi di positività al Covid-19 sarebbero tutti legati al cluster del medico specializzato in neurochirurgia che era stato trovato positivo il 18 marzo scorso e che si trova ricoverato per complicanze polmonari nel reparto di terapia intensiva.

Stamattina la conferma di un nuovo caso, oggi pomeriggio quella relativa ad altri due. C’è una sola famiglia in quarantena che sta osservando uno strettissimo isolamento. Il sindaco Federica Cocozza ha comunicato l’aggiornamento sul numero dei contagiati e con una comunicazione alla cittadinanza fa anche sapere che la situazione è sotto controllo. “Non ci sono situazioni che possano far destare preoccupazioni ulteriori e che indurrebbero la sottoscritta da adottare ben altre misure punto però un appello lo fa e riguarda l’invito a non lasciare il paese. Ci sono persone che continuano a recarsi nei comuni vicini anche per futili motivi. Filignano è piccola ma ha una farmacia, un alimentari, una macelleria e tutto quello che può servire per le strette necessità” commenta a Primonumero.it. “Esorto i cittadini a restare a casa per la salute loro e di tutti quelli che stanno loro vicino”.