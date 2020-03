3 OPERATORI SANITARI DELLA POSTAZIONE 118 DI BOJANO POSITIVI

TERMOLESE RICOVERATO

ANZIANA POSITIVA A ISERNIA, PRONTO SOCCORSO SANIFICATO E RIAPERTO

Alle ore 8 di giovedì 19 marzo questa è la fotografia: 5 le persone in Terapia intensiva, di cui 2 pazienti bergamaschi, 9 nel Reparto di Malattie infettive (oggi ricoverati un termolese, la donna di Monteroduni e un cittadino di nazionalità marocchina). Sono 18, invece, le persone in isolamento domiciliare. Complessivamente, i casi positivi sono 32, oltre ai 2 trasferiti da Bergamo.

Il numero di positivi al Covid19 aumenta in maniera sensibile nella regione Molise, dove nelle ultime ore sono stati riscontrati diversi episodi di infezione su persone anziane ma anche più giovani. È il caso del medico del 118 in servizio a Riccia, del neurochirurgo di Filignano, di un soccorritore del 118 di Bojano, residente a Campobasso, che nelle ultime ore è stato messo in regime di isolamento attivo con la sorveglianza sanitaria perché positivo al nuovo Coronavirus.

La brutta notizia è arrivata in serata, accompagnata da un’altra brutta notizia: non sarebbe l’unico contagiato della postazione 118 di Bojano, dove c’è una situazione di vera emergenza. Oltre a lui ci sono altri due soccorritori positivi, un uomo e una donna, i cui risultati dei tamponi processati nel tardo pomeriggio sono arrivati in serata. Si tratta di persone entrate in contatto con il medico 55enne che ha prestato servizio a Riccia, il cui padre anziano è ricoverato in infettive con sindrome da Covid. Dopo lo stop del 118 di Riccia anche Bojano si ferma. Stessa sorte ad Agnone, dove ci sono medici in quarantena per aver avuto contatto con l’operatore contagiato. Un problema gravissimo, che si traduce con un venir meno di servizi in questo momento essenziali per il territorio.

Dunque al momento, dall’inizio dell’epidemia nel nostro territorio, sono almeno 9 gli operatori sanitari conteggiati, considerando i 4 termolesi del cluster che ha partecipato al viaggio in Trentino. Si attendono anche i risultati del tampone effettuato post mortem su un 84enne di Termoli.

La situazione diventa più difficile e faticosa anche dal punto di vista della assistenza sanitaria. Sono 9, al momento, i posti letto occupati da altrettanti malati con Covid nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli. L’ultimo caso quello di un termolese ricoverato mercoledì pomeriggio e trovato positivo.

5 persone in Rianimazione, delle quali tre molisane e due pazienti bergamaschi che hanno ottenuto, su richiesta della Regione Lombardia, la disponibilità da parte dell’Asrem molisana. Molti altri si trovano in isolamento domiciliare attivo, ben 18. Sono cioè malati ma in buone condizioni e vengono seguiti dall’Ufficio Igiene Prevenzione e Sanità del territorio in una terapia farmacologica domiciliare.

Quella di mercoledì è stata forse finora la giornata più difficile dal momento in cui l’epidemia è esplosa in terra molisana. Positivi anche un paziente dell’Istituto Neuromed di Pozzilli ricoverato per un ictus da settimane, con relativa sospensione di tutte le attività dell’Istituto di ricerca e riabilitazione neurologica, un neurochirurgo residente a Filignano, una donna anziana di Monteroduni che ha trascorso diverse ore nel Pronto Soccorso dell’Ospedale Veneziale di Isernia prima del tampone e dell’accertamento della sua positività al Covid-19.

La conseguenza è stata la chiusura immediata del reparto di emergenza e la messa in quarantena dei medici. Per fortuna il pronto soccorso isernino è stato già sanificato e ha riaperto. Proprio ieri a Termoli il servizio di urgenza ha riaperto dopo 13 giorni di stop forzato, con relativi e inevitabili disagi per tutti i pazienti trasferiti altrove.