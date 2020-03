30° Campionato Rallies & velocità 2019 Molise Puglia e Basilicata, assegnati due titoli a Martina Iacampo

Aci Sport Automobile Club d’Italia, con una comunicazione ufficiale, ha appena reso pubblici i nomi dei vincitori del 30° Campionato Rallies & velocità 2019 Molise Puglia e Basilicata. Spicca come unico nome molisano quello di Martina Iacampo, che risulta vincitrice di ben due titoli.

Prima di classifica femminile assoluta e quindi vincitrice della Coppa Aci Sport Rally Femminile, unitamente al raggiungimento del primo piazzamento assoluto nella categoria Coppa Rally di Classe R2.

Grande soddisfazione quindi per la pilota portacolori di Acqua Molisia e Molise Racing, che ha già varcato nel 2020 i campi di gara in Piemonte per un test ad inizi febbraio. Stop poi forzato, come per tutti gli appassionati di questo sport, fino a nuove comunicazioni, visto il periodo particolare che il nostro paese e l’intero mondo sta affrontando.

Lo start della stagione 2020 aveva infatti in previsione come gara 1 il Rally del Ciocco, da disputare nel secondo week end di marzo e rimandato a data da destinarsi. Un anno particolare questo per gli sportivi, per gli amanti di slalom e rally ancor di più.

L’appuntamento è, si spera, per le prime gare di Campionato italiano Rally, appena il nostro paese potrà risollevarsi e ripartire verso la strada della normalità: Ciocco, 1.000 Miglia, Targa Florio e poi chissà, San Remo, le Gare iridate dei CIR che allettano la Iacampo.

Si attende di capire fin dove in quest’anno sportivo vorrà guidare. Intanto le congratulazioni di tutto il mondo sportivo molisano per la conquista dei due importanti titoli interregionali per la stagione appena conclusa.