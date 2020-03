CERCEMAGGIORE, VALUTAZIONI IN CORSO DOPO I 16 NUOVI CASI

I 16 casi positivi riscontrati ieri sera alla Casa di riposo di Cercemaggiore preoccupano non poco la comunità del paese del Molise centrale, ma indirettamente anche i vertici regionali.

Si stanno valutando in queste ore possibili trasferimenti di pazienti dalla comunità alloggio al Cardarelli, Covid Hospital del Molise. Tutto dipenderà dalle condizioni di salute dei 16 contagiati, 13 dei quali sono ospiti della casa di riposo e quindi soggetti anziani e più a rischio. Gli altri tre invece sono operatori socio-sanitari.

Inoltre è attesa in mattinata la relazione tecnico-scientifica dell’Asrem riguardo alla catena epidemiologica collegata ai contagi nella casa di riposo. Sembra molto probabile che il presidente Donato Toma, proprio sulla base di quella relazione, emani una nuova ordinanza che renda ‘zona rossa’ Cercemaggiore, per impedire accessi e uscite dal paese, come già accaduto a Riccia, Montenero di Bisaccia, Pozzilli e Venafro.

Intanto nella vicina Campania c’è un fatto nuovo. Dopo aver chiesto strumentazioni e apparecchiature per contrastare l’epidemia e non avendo trovato risposte adeguate dal Governo centrale e dal commissario per l’emergenza Coronavirus, il governatore Vincenzo De Luca ha optato per una nuova ordinanza che nei fatti prolunga lo stato di isolamento delle persone e di chiusura di tutte le attività non indispensabili della Campania sino al 14 aprile, quindi ben oltre il termine del 3 aprile fissato dal Governo.

Va rimarcato che oltre ad avere casi in aumento, in Campania c’è preoccupazione per i cluster del vicino Molise, essendo molti molto vicini al confine.

Seguono aggiornamenti