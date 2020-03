Le mascherine sono diventate la merce più richiesta di questi tempi di emergenza sanitaria, ma ormai dappertutto si deve fare i conti con la loro assenza sul mercato. “Mascherine esaurite”, “Mascherine non disponibili”, “Mascherine terminate” si legge sui cartelli esposti a iosa fuori dalle farmacie. Ma ciò non frena l’assalto, tanto che alcuni sindaci hanno dovuto ricordare – a mezzo ordinanza – di evitare assembramenti che impedirebbero il rispetto della distanza di sicurezza.

Non è raro di questi tempi, dunque, assistere a folle davanti o dentro le farmacie, che da presidi sanitari importantissimi rischiano di divenire luoghi di possibile contagio. Molte hanno contingentato l’ingresso (uno per volta), alcune hanno seguito l’esempio del capoluogo e hanno iniziato a lavorare ‘a battenti chiusi’ e dunque l’acquisto avviene tramite un cancello. Altre però, specie quelle dei piccoli paesi – come ci spiega il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Campobasso Michele Rinaldi – non hanno ‘strutturalmente’ questa possibilità. E così non è mancato chi ha messo dei pannelli in plexigras a dividere i farmacisti dietro il bancone dai clienti.

Le mascherine spesso non le hanno neanche i farmacisti per loro stessi: la situazione è esplosiva, a rischiare il contagio sono gli stessi operatori e – ipotesi assolutamente da scongiurare – a rischio è l’apertura di quello che è un presidio sanitario fondamentale per la popolazione.

La difficoltà di reperire mascherine sul mercato è trasversale a tutt’Italia, però il dottor Rinaldi amaramente afferma di posti, come Roma, dove questa merce arriva in gran quantità. “Da noi, in questa periferia del mondo, invece no e gli operatori sanitari stessi stanno lavorando in condizioni a rischio”. Succede nelle farmacie, come detto, ma anche negli ospedali.

Le mascherine però non sono tutte uguali e hanno un’efficacia limitata. Riutilizzarle espone a rischi di contrarre infezioni batteriche. Quelle cosiddette ‘chirurgiche’ sono adatte ai malati, ai sanitari e ai lavoratori a rischio ma non proteggono adeguatamente dal contagio di provenienza altrui. A questo tipo di mascherine, che sono individuati come dispositivi medici, si affiancano i cosiddetti respiratori che sono invece dei Dispositivi di protezione individuale. In questo caso le mascherine si dividono in FFPP1, FFPP2 e FFPP3. Ma solo gli ultimi due tipi sono maggiormente efficaci nel filtrare l’aria che arriva dall’esterno e dunque assicurano una maggiore protezione a chi le indossa. Peccato che siano introvabili, diventate merce rara persino per medici, operatori sanitari e farmacisti.

E naturalmente a complicare tutto ci si mettono gli speculatori. Un farmacista del Basso Molise ci spiega come prima del Coronavirus ne comprasse 50 (del tipo ‘chirurgico’) a 7 euro e 50 centesimi. “Ora mi chiedono 1,8 e anche 2 euro l’una”. Prezzi alle stelle e scorte esaurite. Ma anche impossibilità di riordinarle.

Il dottor Rinaldi precisa come la richiesta sia stata fatta e alla Protezione civile regionale e agli amministratori regionali. “Ci aspettiamo che a breve arriverà quanto chiesto”. Ma per ora si fa quel che si può, anche ‘derogando’ alle prescrizioni circa l’utilizzo di questi dispositivi. A confermarcelo è anche un altro farmacista. “Anche noi le stiamo usando più del dovuto. Ce ne ritroviamo alcune di scorta e utilizziamo quelle”.

Perché quello che non tutti hanno compreso è che le mascherine hanno una efficacia limitata, di qualche ora, e poi andrebbero cambiate. A seconda dei casi possono essere usate per 4 ore, 8 o nel migliore dei casi 36. Dopodichè vanno buttate. Dovrebbero essere ‘usa e getta’, insomma, ma non ce ne sono abbastanza per fare ciò. Si corrono però dei rischi a utilizzarle più del dovuto. “Diventano ricettacoli di batteri” e a quel punto si rischia anche un’infezione batterica.

Vista l’elevata ed inevasa richiesta, capita anche che i sarti si ‘improvvisino’ artigiani di mascherine. Il dottor Rinaldi saluta la cosa con una risata amara e quasi non vuole commentare. Sono inutili, inefficaci, a quel punto uguale sarebbe utilizzare una sciarpa. “Purtroppo si fanno perché non c’è altra soluzione. È, come dire, l’extrema ratio”.

Vista la situazione emergenziale, e alla luce della penuria di strumenti di protezione che davvero possono dirsi tali, il presidente dei farmacisti della provincia di Campobasso ci tiene a ribadire un messaggio: “La cosa veramente più importante è restarsene a casa, uscire il minimo indispensabile”. Per i farmaci un po’ tutti i Comuni, assieme alle associazioni, stanno mettendo in piedi dei sistemi per portare i medicinali al domicilio di chi è anziano o non può recarsi in farmacia. La migliore soluzione possibile, così la reputa il farmacista Rinaldi: “dobbiamo evitare che soprattutto loro (gli anziani, ndr) escano di casa”.

Il consiglio rivolto a tutti è anche un altro. Da quando è esplosa l’emergenza Covid-19 c’è stato un boom di vendita di farmaci, di vario tipo. Una corsa, si direbbe irrazionale, alle farmacie per accaparrarsi i medicinali che probabilmente si teme di non trovare più. La precisazione è, per Rinaldi, d’obbligo: “I rifornimenti sono regolari, al momento non c’è il rischio di non trovare i medicinali in farmacia”. Quindi l’appello a non prendere quantitativi maggiori di quel che realmente serve. “Anche perché dobbiamo pensare che quello che si prende in più potrebbe servire a qualcun altro”.

Infine un altro avvertimento. Si potrebbe incappare in gel igienizzanti senza alcool, assolutamente inutili per contrastare il coronavirus. Stanno circolando specialmente su internet, ma alcune aziende hanno provato a ‘piazzare’ il prodotto anche nelle farmacie. Sono igienizzanti privi di alcool ma con la sola aggiunta di additivi naturali come il tea tree oil o l’aceto di mele.