Prorogato il permesso provvisorio di guida, sospese sedute commissioni

E’ stato prorogato il permesso provvisorio di guida fino al 30 giugno 2020 così come deciso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione all’emergenza legata al coronavirus. La proroga vale nel caso in cui non si siano potute riunire le commissioni mediche locali patenti. A darne notizia il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, e il direttore sanitario Maria Virginia Scafarto.

Data la necessità ed urgenza di evitare contagi dovute allo spostamento dei cittadini sul territorio e alla luce del susseguirsi delle disposizioni ministeriali emanate a tutela della salute pubblica, si informa l’utenza interessata che sono sospese le sedute programmate delle commissioni mediche locali patenti di Campobasso ed Isernia fino a nuove disposizioni.

La proroga del permesso provvisorio così come disposto dall’articolo 1 del decreto della Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dello scorso 11 marzo è richiesta alla competente ufficio della Motorizzazione civile e avrà validità fino all’esito finale delle procedure di rinnovo. Gli uffici preposti per le prenotazioni saranno chiusi temporaneamente fino a nuove disposizioni