ORE 16 – COMITATO SCIENTIFICO PER COMBATTERE DIFFUSIONE DEL VIRUS

26MILA MASCHERINE ARRIVATE IN MOLISE

La comunicazione è stata fatta questa mattina durante la consueta riunione della Unità di Crisi a Campobasso relativa all’emergenza covid-19. Sono arrivate 26mila mascherine che saranno distribuite ai vari presidi sanitari, nosocomi e strutture che si occupano di sanità sul territorio in via prevalente, attraverso la farmacia generale del Cardarelli, che le ha prese in consegna.

Inoltre sono arrivati 300 tamponi e 2 respiratori, inviati dalla Protezione Civile nazionale.

ORE 14,30 – NUOVI CONTAGI DA CLUSTER GIA’ NOTI

Nella cattiva notizia dei 14 nuovi contagi, ce n’è una buona. Nessuno dei positivi riscontrati stamani arriva da cluster sconosciuti, anzi si tratta di persone già sotto osservazione o in quarantena, tutti in provincia di Campobasso.

Questo quanto riferito negli scorsi minuti dal direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano. “Parliamo di cluster di Campobasso, Riccia, Montenero di Bisaccia” ha detto il numero uno dell’Azienda sanitaria regionale. Tuttavia tra i nuovi casi rilevati oggi c’è una donna originaria di Riccia che però vive a Campobasso. La catena dei contatti pertanto si sta ricostruendo nel capoluogo di regione.

Anche il presidente Donato Toma ha confermato. “Si tratta di contagi che ci aspettavamo, in quanto a numeri, non relativamente all’identità delle persone. Erano già in isolamento o sorveglianza”.

ECCO IL PIANO DEI POSTI LETTO CON IL CONTRIBUTO DELLE STRUTTURE PRIVATE

Ore 13 – BALZO DEI CONTAGI IN MOLISE

Aumenta ancora il Molise il numero dei positivi sulla base dei risultati dei tamponi che sono stati processati tra stanotte e questa mattina. Sono 14 i nuovi casi di contagio censiti dall’Azienda sanitaria regionale nelle ultime ore. 885 il numero di tamponi complessivamente processati. Si riferiscono in prevalenza a contatti di persone già positive al virus e inserite nella mappa epidemiologica. I test molecolari che sono stati fatti in questa ultima fase sono più mirati, e riguardano in larga prevalenza le persone che hanno avuto contatti diretti con i casi di contagio emersi negli ultimi giorni. Tra loro anche i soccorritori del 118 che operano nei comuni del cratere sismico del 2002, tra Larino, Santa Croce di Magliano e i comuni limitrofi.

OSPEDALI, SI CAMBIA. RICOVERI DI SOSPETTI COVID ANCHE AL SAN TIMOTEO E AL VENEZIALE

ORE 11,30 – SINDACA CASACALENDA: “PRIMO CASO IN PAESE, MA NIENTE ANSIA”

Con un video diffuso via Facebook, la sindaca di Casacalenda Sabrina Lallitto ha voluto rassicurare i suoi concittadini vista la notizia di ieri sera della positività di una donna, medico del 118 in servizio a Larino.

“Questa notizia non ci deve spaventare, ma l’allerta deve rimanere alta. Non è giusto diffondere il nome, ma sappiate che la catena dei contatti viene ricostruita da chi deve farlo. I contatti della persona contagiata sono in quarantena e sottolineo che chi è in quarantena non può uscire. Qualcuno è stato sottoposto a tampone, ma sappiate che chi lavora in ambienti ospedalieri deve farlo”.

La sindaca ha aggiunto che in Comune è stato attivato il Coc e ha poi invitato a rispettare le regole. “Non dobbiamo avere ansia, quello che facciamo adesso darà risultati fra due settimane. Ringrazio le donne che si sono offerte di realizzare mascherine che poi distribuiremo”. Infine un consiglio: “Ascoltate le parole pronunciate ieri dal Papa”

LA SITUAZIONE DI SABATO MATTINA

Nessun nuovo caso di positività al covid-19 nelle prime ore di oggi, sabato 28 marzo, in Molise. Resta quindi il dato fornito ieri sera di 107 casi positivi riscontrati in regione, con 25 persone ricoverate al Cardarelli (compresi due pazienti di Bergamo) e 9 al Neuromed.

C’è attesa per l’esito dei tamponi effettuati sugli operatori 118 venuti in contatto con una dottoressa della postazione di Larino, ma non residente in paese, risultata contagiata nella giornata di ieri. A quanto si apprende, la donna lavora nella zona del cratere sismico 2002 e quindi ha frequentato per lavoro diversi centri dell’area frentana e fortorina. Una risposta dovrebbe arrivare prima dell’ora di pranzo.

A Ururi invece nella giornata di ieri il 118 è intervenuto in casa di una donna che aveva malori simil influenzali. Tuttavia i sintomi lievi che le sono stati riscontrati non sono stati reputati sufficienti per effettuare il tampone. La donna resta tuttavia sotto osservazione in casa.

Proprio a Ururi c’è forte preoccupazione dopo i primi due casi di Covid-19 nella giornata di giovedì scorso. Uno dei due potrebbe aver contratto il virus dal paziente di Campomarino, suo collega di lavoro. Ma nel secondo caso, relativo a una donna, non è ben chiara l’origine del contagio. Un fattore che alimenta i timori della popolazione. La buona notizia è che i due contagiati, entrambi ricoverati in Malattie infettive al Cardarelli, sono in condizioni stabili.

seguono aggiornamenti