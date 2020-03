118, per ora unica postazione a Termoli. Medici tra quarantena e malattie

C’è un’unica postazione in funzione fra Termoli e Montenero per il 118. Infatti la postazione di Montenero di Bisaccia risulta essere ancora attiva, sebbene molti medici e infermieri siano in malattia per motivi non riguardanti il coronavirus.

Differente la situazione della postazione di Termoli, dove molti sono entrati in contatto con la dottoressa risultata positiva al Covid-19. Per questo diversi medici e infermieri sono in quarantena.

Per fortuna due medici e due infermieri del 118 di Montenero hanno garantito la loro presenza e stanno espletando il servizio in ambulanza con sede al poliambulatorio di via del Molinello.

Inoltre a Termoli sono sempre attive le postazioni della Misericordia di Termoli e le ambulanze delle associazioni.