118 in emergenza, medici e infermieri di Montenero in malattia. “Rinforzi” da Campobasso

La postazione del 118 di Montenero di Bisaccia, la cittadina che ha registrato tre casi di positività al Covid 19, è temporaneamente indisponibile. Il problema, secondo le informazioni che si sono succedute nelle ultime ore, sarebbe legato a un contatto ravvicinato con la dottoressa del 118 di Termoli risultata positiva, ma la direzione sanitaria smentisce che si tratti di una quarantena e tantomeno di un isolamento.

“Non ci sono quarantenne nell’ambito del 118 di Montenero ma certificati di malattia che non sono collegati al nuovo Coronavirus” spiegano da Campobasso. Tuttavia la mancanza di medici e infermieri della postazione emergenziale costituisce un serio problema in questo momento in considerazione del fatto che anche la postazione del 118 di Termoli è indisponibile perché in quarantena in seguito al contatto con la dottoressa del 118. Sta lavorando la postazione della Misericordia di Termoli e le ambulanze delle associazioni.

Alcuni medici e la Croce Azzurra da Campobasso stanno cercando di fronteggiare i turni in Basso Molise per il trasporto in ambulanza presso l’ospedale di Vasto o quello di Lanciano, a seconda dei casi e della disponibilità. Questo perché il pronto soccorso del San Timoteo, com’è purtroppo noto, è ancora chiuso.

Le operazioni di sanificazione dopo il trasferimento dei degenti di terapia intensiva stanno per iniziare, o almeno si spera che quanto prima possano avere inizio in modo da consentire la riapertura del presidio che sarà possibile solo dopo aver accertato che i medici e il personale del reparto, attualmente in isolamento a casa, siano negativi