Le previsioni in Molise

SABATO 22 Nubi su tutto il Molise: inizierà così il weekend per poi migliorare nel corso della giornata. In mattinata cieli coperti ovunque ma senza piogge, dal pomeriggio il vento spazzerà via gli addensamenti per riportare una condizione di sereno fino alla notte quando qualche sporadica nuvola tornerà nell’alto Molise e sui rilievi frentani. Dopo il calo termico di questa settimana la temperatura tenderà a crescere grazie anche all’ennesimo rinforzo di un campo di alta pressione che porterà un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche facendo risalire la colonnina di mercurio.

DOMENICA 23 Ancora una giornata all’insegna della variabilità con nuvole per lo più innocue e ampi rasserenamenti. Cielo coperto su tutto il Molise al mattino con schiarite più consistenti sulla costa. Nel pomeriggio tornerà a splendere il sole quasi dappertutto fino alla notte quando ci sarà una piccola perturbazione di passaggio. Continuano a risalire le temperature sia nei valori minimi che in quelli massimi, rialzo che ci farà registrare valori superiori alle medie del periodo ancora una volta in questo singolare inverno mite e soleggiato. Attenzione, però, una nuova ondata di freddo polare è dietro l’angolo e potrebbe mutare repentinamente il clima a ridosso del mercoledì delle Ceneri.

LUNEDÌ 24 Inizio di settimana con cieli grigi ma ancora senza fenomeni di rilievo. Dopo le prime ore di questo lunedì ci sarà una ennesima giornata di bel tempo con foschia dopo il tramonto a Termoli e un ritorno di nuvole nel capoluogo, sull’area matesina e fortorina. In discesa, seppur di poco, le temperature.