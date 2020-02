Posso infettare qualsiasi forma di esistenza e, anche, in informatica non me la cavo proprio male, sono invisibile e nocivo come la ndrangheta, ho una certa avversione verso l’isolamento, non amo essere studiato e giudicato, infatti passo tutto il mio tempo a ricercare compagnia.

A volte produco danni economici, che vanno dal turismo al commercio e all’occupazione, gioco con le vostre fragilità e debolezze, una vera e propria epidemia di preoccupazione e ansia, come un contagio, la paura si diffonde da persona a persona, espandendosi a macchia d’olio.

Farmaci, vaccini e quant’altro, sono per me esattamente come l’aglio e la luce del sole per Dracula, Batman per Joker, Harry Potter per Lord Voldemort. Ho infiniti modi di trasmettermi, causo gran parte dei malanni di stagione, malattie tipiche dell’infanzia, o gravi infezioni che, purtroppo, possono generare decessi, dico purtroppo perchè non sono cattivo, è la mia natura, e visto che sono nato per dare fastidio agli altri, desidero morire da eroe, infatti spero, un giorno, di riuscire a trovare, nelle mie ricerche di laboratorio, un modo per togliermi la vita.

Alessio Toto

…Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…