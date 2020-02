Viola l’affidamento in comunità, 21enne torna in carcere

È stato arrestato perché non ha rispettato l’affidamento in comunità il 21enne portato in carcere dai Carabinieri della Stazione di Rotello, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Campobasso, nelle scorse ore.

Al giovane erano stati concessi gli arresti domiciliari nel novembre 2019 in una comunità terapeutica del comune bassomolisano. Il giovane residente a Campobasso era ai domiciliari per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

La violazione delle prescrizioni indicate del giudice però gli è costata cara.