Il suo studio legale con sede a Lucera toglie il fiato, per quanto è imponente ed elegante. Uno spazio che racconta il diritto nelle sue varie sfaccettature, che parla la lingua dei Tribunali, dei codici, dei cavilli e sì, anche della giustizia. Dalla Puglia al Molise il passo è breve: con la nostra regione, e in modo particolare con Termoli, Vincenzo Maria Scarano ha un rapporto privilegiato. La cittadina adriatica affacciata sul mare è la sua seconda “patria”: qui ha una casa e uno studio, qui si è occupato, tra le altre cose, di diritto civile, penale e amministrativo, di consulenza per enti pubblici, discutendo alcuni controversi casi giudiziari specie in materia di urbanistica.

Dopo anni di esperienza sul campo, come si suol dire, arriva il “salto”. E non è un salto qualsiasi. Vincenzo Scarano, specializzato in materia civile, penale economico e societaria, nonché di diritto dell’Unione europea, è stato scelto come of counsel da Lca Studio Legale. Una sigla che nel ramo del diritto internazionale è notissima: si tratta di uno Studio Legale associato, che vanta decine di professionisti, sul modello americano al quale molti film ci hanno abituato.

I servizi di Lca si rivolgono principalmente al mondo industriale e finanziario, italiano ed estero. Dal diritto commerciale a quello societario, bancario, dei mercati finanziari, tributario e immobiliare. E poi diritto del lavoro e dell’immigrazione, diritto della concorrenza, dei trasporti, della proprietà intellettuale e delle nuove tecnologie, diritto dell’arte e della famiglia.

Tanti gli avvocati inseriti, pochi invece gli of counsel, professionisti cioè altamente qualificati in alcuni settori che vengono utilizzato dallo studio per proprio per questa loro specializzazione. Vincenzo Maria Scarano è tra questi, e non nasconde la soddisfazione, senza perdere la compostezza e il “sangue freddo” che lo caratterizza: “Sono lieto di essere stato scelto da uno studio così importante e ritenuto da tutte le fonti più autorevoli tra i primissimi studi internazionali. Certamente – commenta interpellato da Primonumero.it, che ha la fortuna di averlo come prezioso consulente legale – offrirò il mio apporto professionale in una low firm altamente qualificata nell’assistenza legale d’impresa dando un contributo significativo anche nel Sud Italia in particolare modo in Puglia e Molise”, dove è titolare di due studi legali che saranno utilizzati da Lca.

Il colosso ha oltre 4 sedi in Italia e a Dubai e ben 10 dipartimenti. “Offre una consulenza altamente innovativa, tempestiva e di altissima qualità alle imprese – spiega ancora l’avvocato Scarano – Sarò in grado in qualsiasi momento di assistere aziende molisane con consulenze ad hoc anche a mezzo skipe con consulenti di primissimo livello in svariati settori, come crisi di impresa, m&a, corporate, diritto tributario contenzioso nazionale ed internazionale”.

Cassazionista, ha difeso numerose multinazionali e imprese nelle Corti Supreme: Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, Corte di Giustizia delle Comunità Europee di Lussemburgo Consiglio di Stato, Consiglio di Giustizia Amministrativa. “Il diritto comunitario – conclude – è un vanto sia mio che dello studio Lca vista la vocazione ed esperienza in tal senso presso la Corte di Giustizia Europea”. Proprio nel Tribunale del Lussemburgo Scarano ha ottenuto diverse pronunce favorevoli.