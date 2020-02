Vento forte: Vigili del fuoco al lavoro per alberi sradicati, comignoli e coperture divelte

Il vento che ha imperversato ieri e sta imperversando ancora in queste ore ha creato alcuni disagi, per fortuna non così rilevanti, nella zona di Campobasso. Già dalla prima mattinata di oggi, 11 febbraio, squadre di Vigili del fuoco sono all’opera per garantire la sicurezza ed evitare guai più seri in certi casi.

Gli interventi sono soprattutto per alberi sradicati, come successo ieri alle porte di Mirabello, oltre a tegole dei tetti cadute, comignoli messi in sicurezza e qualche copertura di impermeabilizzazione divelta sempre per via delle raffiche che questa notte si sono fatte sentire. Il vento continua a spirare forte ma dalle prossime ore si prevede un miglioramento delle condizioni.