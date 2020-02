Vento forte, allerta arancione su tutta la regione. Neve dai 1600 metri

Il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise ha emanato un Avviso di allerta meteo per le prossime 24-36 ore, a partire da oggi 4 febbraio. Sono previsti “venti forti o di burrasca dai quadranti nord-occidentali dal pomeriggio sera sui restanti settori e mareggiate sulla costa.

Dal pomeriggio precipitazioni da isolate a sparse e localmente anche a carattere di breve rovescio; le precipitazioni assumeranno carattere nevoso inizialmente a quota 1600 metri, in calo dalla tarda serata fino a quota 600 – 800 metri con apporti al suolo da deboli a moderati”.

In particolare è stata diramata una allerta arancione per moto ondoso e per vento forte, mentre allerta gialla su tutto il territorio regionale per rischio idrogeologico, oltre che per l’arrivo della neve.

Viene quindi ricordato di utilizzare massima prudenza, in particolare negli spostamenti.