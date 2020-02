Urgentissimo: cercasi padrone e una cuccia per la cagnolina Sally

Sally è una cagnolina che gironzola a Guglionesi da un po’ di tempo. Potrebbe essere scappata con i botti di capodanno, come succede spesso. “L’ho vista subito nei primissimi giorni di gennaio che vagabondava in paese ha incominciato ad avere fiducia un giorno dopo l’altro” racconta Luigina dell’Oipa di Zampe nel Cuore Onlus lanciando un appello: ” Cercasi disperatamente vecchio o nuovo padrone, al momento Sally si è ricavata un posticino suo, al sicuro in periferia in via Giuseppe Manente a Guglionesi, ma noi volontarie non abbiamo tantissime

risorse per far fronte alle tante problematiche che il randagismo ci ripropone tutti i santi giorni. Sally cerca oltre a una persona amorevole che l’adotti anche una cuccia tutta per lei da esterno”.

Verrà fatta adottare sverminata, microcippata e sterilizzata

Per maggiori informazioni contattare Luigina 3427212047