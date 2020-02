Si è svolta anche quest’anno nelle parrocchie della Diocesi l’iniziativa ‘Una primula per la vita’.

Oggi, domenica 9 febbraio, sono state distribuiti i fiori solidali in chiesa, come ogni anno, per sostenere le attività del Movimento per la vita e le mamme in difficoltà. La Settimana per la Vita indetta dalla Diocesi terminerà l’11 febbraio.

Le foto si riferiscono a San Giacomo degli Schiavoni ma l’appuntamento ha avuto luogo anche in altri centri.