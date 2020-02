Ancora una scoperta archeologica di assoluto rilievo in Basso Molise. Dopo i recenti rinvenimenti di antiche necropoli tra Montecilfone e Montenero (qui l’articolo), ecco che si aggiunge quella fatta martedì 25 febbraio a San Martino in Pensilis. Una necropoli romana che risale a circa 2500 anni fa, collocabile – secondo le archeologhe che se ne stanno occupando – tra il V e il IV secolo avanti Cristo.

Troppo presto per saperne di più, ma quel che è certo è che il ritrovamento è oltremodo importante. Tutto è avvenuto durante i lavori di adeguamento dello stadio comunale, di cui si sta occupando una ditta privata che si è aggiudicata l’appalto. Lavori che subiranno giocoforza uno stop, in particolare dopo la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise – inviata in Municipio – che ha invitato alla sospensione dei lavori e ha posto l’area sotto vincolo archeologico. Ora seguiranno riunioni tecniche e approfondimenti per stabilire il da farsi, completare gli scavi ed effettuare tutte le ricognizioni del caso per risalire all’origine della necropoli.

Ancora ‘frastornato’ dalla notizia il primo cittadino del paese, Gianni Di Matteo. “Un avvenimento inedito, che sicuramente ci arricchisce, che apre a nuove conoscenze sulla nostra storia e a sviluppi che per il momento non riusciamo neanche ad immaginare”.

A occuparsi del sopralluogo e di tutto quello che seguirà è la funzionaria archeologa Mariachiara Santone.

Seguono aggiornamenti

