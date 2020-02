Un regalo speciale: donato all’Adriatica Campomarino un defibrillatore

Una donazione dal cuore d’oro e destinata a salvare vite umane in caso di emergenza. La scuola calcio Adriatica Campomarino ha ricevuto dalla ditta General S.I.R. ECO un nuovo defibrillatore per i bambini e i ragazzi del calcio locale ma anche per gli adulti che frequentano le attività della storica scuola calcio campomarinese.

La donazione di un nuovo defibrillatore semiautomatico è stata apprezzata dall’associazione sportiva di Campomarino, il presidente e i dirigenti ci tengono a ringraziare la General S.I.R.ECO nella persona di Omar Franchi.

“Per una società sportiva il defibrillatore riveste un’importanza cruciale – spiega il presidente Marco Altobello – perché può letteralmente salvare la vita di un atleta, oltre ad essere richiesto obbligatoriamente dalla legge. Nel nostro caso è fondamentale la presenza di uno o più defibrillatori per coprire le nostre attività che si svolgono in contemporanea su diverse strutture. A tal proposito ci teniamo a ricordare che i nostri tecnici e dirigenti hanno tutti seguito il corso BLSD e sono in possesso della certificazione per l’utilizzo del defibrillatore automatico. La nostra associazione non può che essere riconoscente a Omar Franchi che si è reso disponibile ad aiutarci già in passato e che, con questo gesto, è definitivamente entrato nei nostri cuori”.