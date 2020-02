L’ex cinema Lumière di Termoli sta per diventare un hotel. I lavori sono stati già avviati da qualche giorno e adesso al pian terreno dell’edificio al civico 102 di corso Fratelli Brigida, a Termoli, è comparsa anche la cartellonistica che toglie ogni dubbio.

Il rendering infatti riporta chiaramente l’immagine di un edificio con la scritta Hotel Ponentem oltre alla dicitura ‘Lavori di ristrutturazione, manutenzione ed adeguamento sismico di un edificio e cambio di destinazione d’uso – Ex cinema Lumière’. I lavori erano stati già autorizzati nel 2018, ma si è dovuto attendere i necessari passaggi burocratici per dare il via alla trasformazione di una struttura che, va ricordato, è interamente privata.

In passato di proprietà dei Macrellino, l’ex cinema era stato acquistato tempo fa dal costruttore di Baranello Giuseppe Camardo, a capo della società Adria Cam srl che ha commissionato l’opera. Un’altra delle sue ditte, la Costruzioni Camardo Cost.Cam. srl si sta invece occupando dei lavori.

Il cantiere è stato avviato a metà gennaio, con lo smantellamento di quel che restava del cinema Lumière, danneggiato da un incendio presumibilmente doloso avvenuto oltre un anno fa.

Nell’ultimo mese quindi gli operai si sono concentrati sulla rimozione del palco, delle poltroncine e di tutto quanto ciò che restava della vecchia struttura, cinema e teatro di riferimento per intere generazioni di termolesi e molisani in genere. Purtroppo per gli amanti del grande schermo, il Lumière non era più funzionante da circa sette anni, a causa di varie vicissitudini e problemi economici.

Adesso quindi si parte con la ristrutturazione. Si prevede almeno un anno di lavori per ridare finalmente a Termoli un albergo in pieno centro, oltre al già esistente Hotel Santa Lucia. I lavori intendono anche riqualificare un palazzo che da tempo era all’abbandono ed è stato anche ricettacolo di sporcizia e degrado.

Il nuovo albergo sorgerà su tre piani e avrà in tutto 34 camere, mentre per il momento non è previsto che abbia dei garage.

