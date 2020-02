Era un amico di Campomarino e della sua spiaggia Antonio Affatato, ex maresciallo della Guardia di Finanza che si è spento sabato scorso 1 febbraio.

Dopo avergli detto addio i familiari hanno voluto condividere un ricordo della sua figura anche con i tanti molisani e frequentatori della spiaggia di Campomarino Lido che lo conoscevano.

“All’età’ di 86 anni, sabato 1 febbraio 2020 alle 22,30 all’ospedale di Desio si e spento Antonio Affatato, maresciallo della guardia di finanza, in congedo.

Era nato a Foggia il 1 gennaio 1934 ed in città era presente dal 1973. Ha lasciato nel forte dolore la moglie Maria Rita Immacolata Matrella, i figli Giuseppe con la nuora Luisa, Roberto con Katia e Massimo con Cristina, 11 nipoti e una pronipote.

I funerali si sono svolti lunedi nella Basilica San Giuseppe a Seregno. Alle esequie era presente un grande folla tra cui la rappresentanza dei Carabinieri, Polstrada, polizia locale, e militari in servizio e in congedo del Comando Regionale Lombardia Milano e dei Comandi Guardia di Finanza di Seregno e Monza.

Era entrato nel Corpo delle Fiamme Gialle nel 1953 e si congedava nel 1994 passando per Monza – Varese Gaggiolo – Vigevano – Voghera – Bergamo – Seregno – Cesano Maderno. Nel periodo estivo si recava presso Campomarino lido dove aveva un’abitazione di proprietà e l’amatissima barca.

A proposito della sua carriera nel Corpo della Guardia di Finanza Antonio ha scritto un libro “Un viaggio di piccoli ricordi” dove si evidenziano tutti i passi fatti della sua carriera nel Corpo e frasi dedicate alla sua famiglia.

Antonio era conosciuto da tutti i turisti e residenti dal 1970, specialmente al lido Oasi dove soggiornava e dove svolgeva l’attività di pesca con le reti e raccogliere le cozze per mangiarle e regalarle ai bagnanti, sulla sua scogliera preferita fino a prima del divieto, dopo di che si divertiva a far fare i giri sulla sua amata barca ai bagnanti del lido. Organizzava anche feste con i suoi amici più stretti che vi elenchiamo: Pizzeria Dante, Famiglia Fratello, Rossi, Dott. Camilleri, Dott. Critani, Vincenzo e Agostino, Romito A., Magnatta M.,Calabrese, Molinaro, Codella, Gasparini, Lido Toschi e Conchiglia Azzurra, Lido Oasi, Lido Aurora, Lido Rizz. Per finire Katia De Cancellis.

Lei era l’amichetta del figlio Roberto anche lui oggi appartenente alla Guardia di Finanza di Milano, conosciuto negli anni 1980 tra le famiglie era nato un rapporto intenso anche perché abitavano entrambi a Milano e Katia per Antonio nel periodo in cui frequentava il figlio era nato un rapporto stretto anche perché aveva solo 10 anni e quindi è stata sempre considerata come una figlia e Antonio l’amava tantissimo. Dopo circa cinque anni l’amicizia tra Roberto e Katia terminò però tra Antonio e Katia c’è stata sempre una presenza per ben 30 anni e l’affetto tra loro due continuò fino al 2015, quando il figlio e Katia si rincontrarono e nacque un amore intenso.

In questi cinque anni Antonio è stato felicissimo fino al raggiungimento del divorzio che voleva festeggiare in contemporanea con il suo 58° anniversario di matrimonio il 16 febbraio 2020, invece il Signore ha deciso di portarselo via in cielo.

Nell’ultimo suo respiro Katia è sempre stato vicino a lui e si è addormentato stringendole la mano.

Adesso chiediamo al Comune di Campomarino ad aiutarci a sistemare la sua barca, visto che ci teneva molto in modo che si possa ricordare il famoso Maresciallo Antonio Affatato che vivrà in tutti noi.