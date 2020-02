Trofeo città di San Salvo, due primi posti per la FlashDance

Doppio successo e gratificazioni importanti per la FlashDance di Termoli che si aggiudica due primi posti nel “1° trofeo città di San Salvo” svoltosi nella marina del noto centro abruzzese.

In una calda giornata la vetrina è stata tutta riservata alle bellissime donne capeggiate dalla maestra Antonella Blascetta, un corpo di ballo oramai consolidato che si rinnova anno dopo anno. Sul parquet del palazzetto di via Magellano il team FlashDance si è presentato con 7 ballerine: Rosanna Castiello, Pina Vitale, Antonella Gialloreto, Antonietta Castelluccia, Nella Sticca, Mariella Palma e Francesca Martino che sono arrivate prime nella categoria sincronizzata con il ballo “Senorita”.

Stesso risultato, quindi podio e leadership, per l’altra categoria, il coreografato, dove con le sette ballerine si è aggiunto l’unico maschio del gruppo, Giuseppe Somma. Il successo, che continua a rinnovarsi anno dopo anno, è il sinonimo dell’intenso ed interessante lavoro che svolge la maestra Antonella Blascetta per uno sport che non è più di nicchia ma sta allargando sempre più gli orizzonti.

Rosanna Castiello non ha dubbi: “La danza sportiva conquista tutti e sempre di più perché al momento è l’unico sport aperto a chiunque nelle palestre si trovano i bimbi dall’età più tenera agli adulti anche di novant’anni, a San Salvo fra i tantissimi atleti è spiccata la presenza di una bimba di cinque anni con il portamento da leader capace di trascinare tutto il gruppo; sviluppare la danza sportiva nei ragazzi può servire, oltre per socializzare, anche per tenere lontano dalle inside giovanili i ragazzi ed il ballo rappresenta uno sport importante per muoversi”. Per gli appassionati di questo sport, si tornerà a gareggiare il 15 marzo, sempre alla marina di San Salvo con la “1° Coppa Abruzzo” organizzata dalla Asi Abruzzo. L’occasione sarà utile per vedere ancora all’opera il gruppo termolese della FlashDance.