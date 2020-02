Treni, appello di Molise, Abruzzo e Basilicata: “Alta velocità anche al Sud”

La battaglia per i treni ad alta velocità riparte da Campobasso, la città capoluogo che spesso finisce nelle cronache per le difficoltà dei collegamenti con Roma a causa di mezzi usurati, che si rompono e quindi arrivano in ritardo. La richiesta di Molise, Abruzzo e Basilicata è stata rilanciata oggi pomeriggio – 3 febbraio – da palazzo Vitale: “Chiediamo treni in linea con gli standard europei di percorrenza e sicurezza”, hanno detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, e il sottosegretario alla Presidenza della giunta regionale dell’Abruzzo, Umberto D’Annuntiis.

Le tre Regioni hanno aderito alla campagna #vogliamoanchealsudtrenipiuveloci, iniziativa promossa dall’associazione “L’isola che non c’è” di Latiano (Brindisi) per colmare il gap infrastrutturale e, di conseguenza, economico che penalizza il Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord.

In collegamento telefonico, a dare sostegno, anche il celebre cantautore Al Bano, testimonial dell’iniziativa.

Al termine dell’incontro, anche il Molise ha apposto la propria firma in calce all’appello, già sottoscritto da altri rappresentanti politici, che verrà, poi, consegnato al presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte.