Termoli

Tragico schianto in moto contro una betoniera. Muore una 24enne

Tragico incidente nel primo pomeriggio di oggi 13 febbraio in via Pertini. La giovane era stata trasferita in gravi condizioni in ospedale ma non ce l'ha fatta. L'inchiesta sulla dinamica affidata ai Vigili Urbani, che accerteranno le responsabilità eventuali del conducente del mezzo industriale, al momento sottoposto - come da prassi - ai controlli su alcol e droghe. Non è chiaro come la Naked della ragazza abbia fatto a impattare in quel modo. La giovane è arrivata in Pronto Soccorso in condizioni disperate: il suo cuore ha smesso di battere mentre i medici provavano a salvarla.