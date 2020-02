Alla fine non ce l’ha fatta. Pochi minuti fa il cuore di Tomas ha smesso di battere. È morto il 20enne di Macchiagodena che la sera del 31 gennaio è stato travolto da un Ducato mentre viaggiava lungo la statale 17 all’altezza del bivio per San Massimo.

Era arrivato al pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso in condizioni gravissime. I medici del reparto di terapia intensiva hanno fatto sin da subito il possibile per fermare le conseguenze del trauma cranico che aveva riportato nell’impatto. Ma le sue condizioni con il passare dei giorni, purtroppo, sono peggiorate tanto da giudicarle disperate.

A Macchiagodena era stata organizzata anche una veglia di preghiera, nessuno voleva credere che quel giovane di 20 anni, solare e gioviale, amato da tutti, potesse lasciare la sua famiglia e chi lo amava così presto.

E invece non ha retto. Troppo gravi le ferite. Troppo violento quello schianto che ancora non ha una spiegazione definitiva. Sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri di Bojano. Certo è che il Ducato che stava viaggiando in direzione Isernia pare non abbia dato la precedenza alla Fiat Punto di Tomas mentre svoltava a sinistra in direzione San Massimo.

Il trentanovenne alla guida del 9 posti all’atto dell’incidente si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Ma giunto in ospedale è stato sottoposto a tutti gli esami di laboratorio. L’uomo potrebbe ora essere formalmente iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. Formalità che si attende nelle prossime ore in base alle risultanze investigative.