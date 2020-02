Toma commissario post-sisma, approvata mozione all’unanimità

Approvata all’unanimità oggi in consiglio regionale la mozione presentata lo scorso 21 gennaio per i problemi legati al sisma che ha colpito il basso Molise nell’agosto 2018 dai consiglieri di maggioranza Nico e Aida Romagnuolo.

Nel documento approvato, l’intero Consiglio Regionale ha dato mandato al Presidente Toma, che già autonomamente aveva avviato le interlocuzioni con il Governo centrale, ad adoperarsi per raggiungere una intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri per nominare il Commissario Delegato alla Ricostruzione e a parificare i 34 Comuni che hanno segnalato e riscontato i danni a seguito del terremoto del 2018 oggi suddivisi in due elenchi. Attualmente, i 13 Comuni appartenenti alla seconda fascia, non possono accedere ai benefici e quindi in evidente disparità di trattamento” scrivono i due esprimendo soddisfazione per l’approvazione in aula.

“A un anno e mezzo dopo l’evento calamitoso, è impensabile non avere il Commissario alla Ricostruzione che è l’unica figura che può dare risposte concrete ai Sindaci dei Comuni coinvolti ed ai cittadini che hanno subito danni e sono costretti a vivere fuori dalle proprie abitazioni. Auspichiamo, pertanto, che si possa arrivare subito ad una intesa ed alla nomina del Presidente Toma quale Commissario straordinario alla Ricostruzione” concludono.