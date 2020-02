Alberi e lampioni pericolanti per il forte vento. Chiusa via del Molinello a Termoli

Sono ore frenetiche per i Vigili del Fuoco di Termoli, impegnati su più fronti per via dei danni causati dal vento.

Alberi caduti, tegole in caduta libera, lampioni e strade a rischio. Per quest’ultimo motivo è stata chiusa via del Molinello, arteria che porta al centro di Termoli. Da quanto si sa pare che una palma pericolante, situata di fronte all’Ospedale Vecchio, abbia indotto la Polizia Locale a transennare l’area e a non far passare gli automobilisti per scongiurare danni seri.

Vi abbiamo già dato conto degli alberi caduti in giornata a Campomarino e verso Petacciato, precisamente sulla contrada Ciannaluca nel primo caso e sulla SP51 e sulla SP110 (che porta a Termoli) nel secondo.

Sono tre le squadre del Comando di Termoli impegnate nei vari interventi senza soluzione di continuità da stamattina presto. Le squadre sono tuttora impegnate.