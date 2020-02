Strade al buio, insegne pericolanti e tamponamenti: pomeriggio da incubo

Pomeriggio intenso di lavoro per i vigili del fuoco di Campobasso chiamati ad intervenire in diversi punti della città anche a causa di alcun piccoli tamponamenti che si sono registrati soprattutto in zona Vazzieri. Il nevischio ha reso scivolosa la strada finendo col provocare rallentamenti ed incidenti per fortuna senza feriti.

Decine gli interventi a causa dei danni provocati dal forte vento sia sulla costa che nell’entroterra. Alberi caduti in strada, insegne pubblicitarie pericolanti, tegole a rischio hanno rappresentato una mole di lavoro non indifferente per quello che è stato un pomeriggio difficile.

Problemi alla circolazione sono stati segnalati in via Conte Rosso e all’altezza della rotonda di via Monsignor Bologna.

Mentre alcune strade sono rimaste al buio, forse a causa di qualche guasto alla rete elettrice che alimenta la pubblica illuminazione. Tra queste via Sant’Antonio dei Lazzari e viale Elena.